Новым тренером Зинченко может стать бывший наставник Миколенко
В Британии сообщили подробности
около 2 часов назад
Как сообщает BBC Sport, Ноттингем Форест украинского защитника Александра Зинченко рассматривает возможность смены главного тренера, и Шон Дайч будет их первым кандидатом в случае увольнения Анге Постекоглу.
Команда Английской Премьер-лиги имеет неубедительные результаты в начале чемпионата, занимая 17-е место в турнирной таблице, имея всего пять очков после семи матчей. Они восемь последних поединков.
Ноттингем Форест все чаще рассматривает возможность очередной смены тренера, особенно после поражения от Ньюкасла со счетом 0:2.
Постекоглу возглавил команду лишь в сентябре, заменив Нуну Эшпириту.
54-летний Дайч в последний раз руководил Эвертоном украинского защитника Виталия Миколенко, который он покинул в январе 2025 года.