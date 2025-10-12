Павел Василенко

Как сообщает BBC Sport, Ноттингем Форест украинского защитника Александра Зинченко рассматривает возможность смены главного тренера, и Шон Дайч будет их первым кандидатом в случае увольнения Анге Постекоглу.

Команда Английской Премьер-лиги имеет неубедительные результаты в начале чемпионата, занимая 17-е место в турнирной таблице, имея всего пять очков после семи матчей. Они восемь последних поединков.

Ноттингем Форест все чаще рассматривает возможность очередной смены тренера, особенно после поражения от Ньюкасла со счетом 0:2.

Постекоглу возглавил команду лишь в сентябре, заменив Нуну Эшпириту.

54-летний Дайч в последний раз руководил Эвертоном украинского защитника Виталия Миколенко, который он покинул в январе 2025 года.