Ноттингем Форест может расстаться с главным тренером после ближайшего тура АПЛ. По информации The Telegraph, владелец клуба Евангелос Маринакис рассматривает вариант увольнения Анже Постекоглу в случае поражения от Челси 18 октября.

Австралиец возглавил команду 9 сентября, сменив Нуну Эшпириту Санту, но пока что ни разу не одержал победу. Под его руководством Форест провел семь матчей, в которых потерпел пять поражений и дважды сыграл вничью.

Если руководство решит отправить Постекоглу в отставку, главным кандидатом на замену называют бывшего тренера Эвертона Шона Дайча. Также рассматриваются варианты с Марком Силвой из Фулхэма и Стивом Купером, который сейчас работает в Брондбю.

Маринакис ожидает улучшения результатов, поскольку команда находится в нижней части турнирной таблицы и рискует потерять шансы на сохранение места в Премьер-лиге.

