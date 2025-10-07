После назначения Анге Постекоглу в сентябре на пост главного тренера Ноттингем Форест, команда Александра Зинченко провела семь матчей, не одержав ни одной победы — две ничьи и пять поражений. В связи с этим Постекоглу может быстро покинуть пост, и в ближайшее время у него запланирована встреча с владельцем клуба.

По информации Daily Mail, в списке потенциальных кандидатов на пост тренера Фореста оказался Марку Силва из Фулхэма. Однако не факт, что клуб обратится к португальцу уже в этом сезоне. Основная причина — в контракте Силвы прописаны большие отступные, а владелец клуба Эвангелос Маринакис обычно приглашал только свободных тренеров. Действующее соглашение Марку Силвы рассчитано до лета 2026 года.