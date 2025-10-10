Игрок Ноттингем Форест Александр Зинченко сообщил о полученных травмах, из-за которых он не сможет выступить за сборную Украины в октябрьских матчах.

«Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они небольшие. Надеюсь, что со следующей недели начну тренироваться с командой и готовиться к следующим играм. К сожалению, так получилось, что выпал в неудобное время, потому что очень не хотел пропускать игры сборной Украины.

Я с позитивом смотрю в будущее сборной. У этой команды есть все, чтобы достигать результатов. Надо работать и стараться как можно чаще радовать наших болельщиков», – сказал Александр для Взбірна.