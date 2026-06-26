Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер заинтересован в трансфере молодого нападающего Сантоса Матеуса Шавьера. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, украинский клуб уже сделал предложение по переходу 18-летнего форварда. Сумма потенциальной сделки может составлять около 5 миллионов долларов, что равно приблизительно 26 миллионам бразильских реалов.

В настоящее время Сантос рассматривает предложение Шахтера. Бразильский клуб находится в сложном финансовом положении, поэтому руководство осознает необходимость продажи футболистов. Это нужно, в частности, для погашения задолженности по зарплате и избежания возможных трансферных санкций.

По данным источника, общий долг Сантоса уже достиг 1,1 миллиарда реалов, что составляет около 195 миллионов долларов. Из-за этого клуб может быть вынужден соглашаться на продажу перспективных игроков, даже несмотря на долгосрочные контракты.

Матеус Шавьер имеет действующий контракт с Сантосом до декабря 2028 года. За первую команду бразильского клуба нападающий провел 10 матчей, однако пока не отмечался результативными действиями.

В то же время на молодежном уровне Шавьер демонстрировал значительно лучшую статистику. За команду Сантоса U-20 он сыграл 58 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, против кого Шахтеру придется сыграть в первом туре УПЛ.