Сергей Розумовский

Рома и Болонья провели переговоры о возможном переходе украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщил инсайдер Маттео Моретто в соцсети X.

Contatti Roma-Bologna anche per Artem Dovbyk in prestito.



L’attaccante ucraino ha già parlato con Domenico Tedesco.



La decisione definitiva è prevista nei prossimi giorni. https://t.co/MfaiEjwszG — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 26, 2026

По информации источника, речь идет об аренде 29-летнего форварда. Сам Довбик уже пообщался с главным тренером Болоньи Доменико Тедеско, который возглавил команду в июне. Окончательное решение по потенциальному трансферу ожидается в ближайшие дни.

Украинец может стать частью сделки по переходу в Рому нападающего Болоньи Сантьяго Кастро. Римский клуб приблизился к подписанию 21-летнего аргентинца и предложил за него 30 миллионов евро плюс бонусы. В то же время Болонья хочет получить за своего форварда 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Довбик согласился на аренду в Дженоа с правом выкупа. Тем не менее, теперь среди возможных вариантов продолжения карьеры украинца появилась Болонья.

Артем Довбик присоединился к Роме в августе 2024 года, перейдя из Жироны за 30,5 миллионов евро. Его контракт с римским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. В прошлом сезоне украинский нападающий провел 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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