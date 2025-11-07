На этой неделе Дженоа возглавил бывший полузащитник Ромы Даниэле Де Росси, и сегодня он провел первую пресс-конференцию в новой роли.

Тренер отметил, что полон энергии и готов отдавать все силы работе с командой, однако расстроен нехваткой времени для полноценной подготовки к следующему матчу.

«Сама судьба привела меня сюда. Иногда случаются возможности, которые нельзя упускать. Дженоа — великолепная команда. Для меня большая честь быть здесь. Я не лгу. Я доволен, а также вдохновлен и полон желания работать. Я считаю, что к этой роли следует относиться с честью и уважением Нужно осознавать, где ты находишься. Мне нужно проникнуться духом команды, а у Дженоа его хоть отбавляй. Я адаптирую свои идеи к имеющимся у нас материалам. Я доволен командой, но не временем, которое у меня есть на подготовку к первой игре. Я спешу набирать очки», — заявил Де Росси на пресс-конференции.

32-летний украинский полузащитник Руслан Малиновский в этом сезоне сыграл за Дженоа 10 матчей, отметившись одним голом и результативной передачей. В настоящее время клуб украинца находится на 18-м месте в турнирной таблице Серии А.