Сергей Разумовский

Новоназначенный главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился планами относительно своей работы с национальной командой и рассказал, где намерен находиться во время выполнения обязанностей наставника.

Итальянский специалист заявил, что не планирует руководить сборной дистанционно или приезжать в Украину только на отдельные матчи или сборы. Мальдера хочет постоянно находиться в стране, чтобы лучше понимать ситуацию, следить за футболистами и быть максимально вовлечённым в процессы, связанные с национальной командой.

Об этом тренер рассказал во время своей первой пресс-конференции после назначения на должность главного тренера сборной Украины. По словам Мальдеры, решение жить в Украине он принял самостоятельно. Специалист подчеркнул, что на него не давили представители Украинской ассоциации футбола или кто-либо другой.

Наставник отметил, что вместе с представителями федерации рассматривал различные варианты относительно места проживания. В итоге было решено остановиться на Львове. Именно этот город станет базовым для Мальдеры на период его работы с украинской национальной командой.

Итальянец подчеркнул, что нынешний период является особенным для Украины, поэтому должность главного тренера сборной предполагает не только футбольную ответственность. По его словам, он не хочет быть наставником, который просто смотрит матчи и готовит команду к ближайшим поединкам. Мальдера готов помогать Украинской ассоциации футбола в любой деятельности, где его участие может быть полезным.

Вместе с представителями федерации мы оценивали разные варианты, как это может быть, в каком городе. Мы остановились на городе Львов. В такой специфический для Украины момент эта роль несет большую ответственность. Это не только про то, что я буду таким тренером, который лишь смотрит матчи. Однако на данный момент мне хотелось бы предложить свою помощь в любой деятельности, которая нужна УАФ. Я хочу сделать свой вклад и помочь людям, которые пять лет назад дали мне очень много. У меня много друзей в Украине, и я хотел бы делать все, что нужно и возможно. Моя жена переедет со мной, она возьмет с собой собаку. Мы будем общаться с детьми каждый вечер. Но это жизнь и это мое решение. Стоит отметить, что никто из УАФ на меня не давил. Андреа Мальдера

Напомним, о назначении Андреа Мальдеры главным тренером сборной Украины было объявлено 18 мая. На этой должности итальянец заменил Сергея Реброва, который покинул пост 22 апреля.