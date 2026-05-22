Нойер официально вернулся в сборную Германии и в 40 лет вошел в заявку на чемпионат мира-2026.
Легендарный вратарь снова в составе бундестим
около 2 часов назад
Юлиан Нагельсманн объявил заявку сборной Германии на чемпионат мира-2026. Одной из главных новостей стало возвращение в национальную команду Мануэля Нойера.
40-летний вратарь Баварии снова попал в состав сборной, хотя ранее объявил о завершении карьеры в национальной команде. Нойер попрощался со сборной Германии 21 августа 2024 года, однако теперь возвращается в команду перед мировой первенством.
👥 Заявка сборной Германии на ЧМ-2026
🧤 Голкиперы: Оливер Бауманн (Хоффенхайм), Мануэль Нойер (Бавария), Александр Нюбель (Штутгарт).
🛡 Защитники: Вальдемар Антон (Боруссия Дортмунд), Натанэль Браун (Айнтрахт Франкфурт), Паскаль Гросс (Боруссия Дортмунд), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Джонатан Та (Бавария), Малик Тшау (Ньюкасл).
🧠 Полузащитники: Йозуа Киммих (Бавария), Александр Павлович (Бавария), Надим Амири (Майнц), Максимилиан Байер (Боруссия Дортмунд), Леон Горецка (Бавария), Леннарт Карль (Бавария), Джейми Левелинг (Штутгарт), Джамал Мусиала (Бавария), Флориан Вирц (Ливерпуль), Феликс Нмеча (Боруссия Дортмунд), Анджело Штиллер (Штутгарт).
🎯 Нападающие: Кай Хаверц (Арсенал), Дениз Ундав (Штутгарт), Ник Вольтемаде (Ньюкасл), Лерой Сане (Галатасарай)
Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. На групповом этапе сборная Германии сыграет против Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.
Также свою заявку на чемпионат мира-2026 объявила сборная Англии.