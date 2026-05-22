Сергей Разумовский

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель определился с составом на чемпионат мира-2026. В окончательную заявку национальной команды не попали несколько известных футболистов, в частности полузащитники Фил Фоден и Коул Палмер, а также опытный защитник Гарри Магуайр.

Решение немецкого специалиста стало одним из самых обсуждаемых после объявления списка игроков. Фоден и Палмер в последние сезоны считались важными представителями нового поколения английского футбола, а Магуайр долгое время был одним из самых заметных защитников сборной. Тем не менее, Тухель сделал ставку на других исполнителей, сформировав состав с комбинацией опыта, молодости и универсальности.

👥 Заявка сборной Англии на ЧМ-2026

🧤 Вратари: Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), Джордан Пикфорд (Эвертон), Джеймс Траффорд (Манчестер Сити).

🛡 Защитники: Дэн Бёрн (Ньюкасл), Мак Гейи, Нико О'Райли, Джон Стоунз (все – Манчестер Сити), Рис Джеймс (Челси), Эзри Конса (Астон Вилла), Тино Ливраменто (Ньюкасл), Джаррелл Кванса (Байер), Джед Спенс (Тоттенхэм).

🧠 Полузащитники: Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Деклан Райс, Эберечи Эзе (оба – Арсенал), Джордан Хендерсон (Брентфорд), Коби Мейну (Манчестер Юнайтед), Морган Роджерс (Астон Вилла).

🎯 Нападающие: Энтони Гордон (Ньюкасл), Нони Мадуэке, Букайо Сака (оба – Арсенал), Маркус Рэшфорд (Барселона), Айвен Тоуни (Аль-Ахли СА), Гарри Кейн (Бавария), Олли Уоткинс (Астон Вилла).

На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Англии выступит в группе L. Соперниками команды Томаса Тухеля станут Хорватия, Гана и Панама.

Ранее свою заявку на чемпионат мира-2026 объявила сборная Хорватии. В состав команды вошёл 40-летний Лука Модрич.