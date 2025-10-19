Вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер вошел в историю немецкого футбола, став лидером по количеству побед в Бундеслиге. Триумф в субботнем Классикере против дортмундской Боруссии стал для него 363-й победой в высшем дивизионе.

Рекорд был установлен в его 530-м матче чемпионата. Свой путь к этому достижению Нойер начал еще в августе 2006 года, дебютировав за Шальке с сухой победы над Алеманией (1:0).

За годы карьеры капитан Баварии собрал значительную коллекцию трофеев, включая 12 титулов чемпиона Германии, последний из которых он выиграл в сезоне 2024/25. Поскольку контракт Нойера действует до конца июня 2026 года, у него остается достаточно времени, чтобы еще больше укрепить свое преимущество над конкурентами.

Интересно, что бывший обладатель рекорда Томас Мюллер теперь занимает второе место, а в августе он покинул Баварию и продолжил карьеру в канадском Ванкувере.