«Нужно быть объективным». Шовковский резко ответил на камни в свой огород со стороны Костюка
Бывший тренер Динамо жестко высказался по поводу заявления нынешнего наставника киевлян
около 1 часа назадПодписаться в
Бывший тренер Динамо Александр Шовковский резко отреагировал на заявление нынешнего наставника Игоря Костюка после победы в Кубке Украины.
Хочу поздравить Динамо с победой в Кубке Украины и поблагодарить руководство клуба за то, что сразу после игры они позвонили и поздравили меня с победой, потому что я и мой тренерский штаб приложили много усилий - сыграли ключевую роль, обыграв Шахтёр.
Они умеют видеть не только результат, но и весь путь, который прошла команда. В отличие от главного тренера, который просто сказал: «Мы это сделали». Это небольшая заслуга тренера - обыграть трёх представителей ПФЛ. Это первый момент.
Второй момент, который подчеркивает его этические моменты и отношение как тренера. Человек хочет говорить о каких-то своих достижениях за счёт сравнения. Но это неправильно. После финального матча Кубка Украины он сказал, что получил команду, которая была на 7 месте. Однако когда он получил команду, отрыв от первого места до Динамо был 10 очков. На момент, когда он давал интервью, отрыв стал 18 очков. Простите, но надо быть объективным.
Напомним, нападающий Динамо Матвей Пономаренко за три месяца увеличился в цене в 12 раз.
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