Бывший тренер Динамо Александр Шовковский резко отреагировал на заявление нынешнего наставника Игоря Костюка после победы в Кубке Украины.

Хочу поздравить Динамо с победой в Кубке Украины и поблагодарить руководство клуба за то, что сразу после игры они позвонили и поздравили меня с победой, потому что я и мой тренерский штаб приложили много усилий - сыграли ключевую роль, обыграв Шахтёр.

Они умеют видеть не только результат, но и весь путь, который прошла команда. В отличие от главного тренера, который просто сказал: «Мы это сделали». Это небольшая заслуга тренера - обыграть трёх представителей ПФЛ. Это первый момент.

Второй момент, который подчеркивает его этические моменты и отношение как тренера. Человек хочет говорить о каких-то своих достижениях за счёт сравнения. Но это неправильно. После финального матча Кубка Украины он сказал, что получил команду, которая была на 7 месте. Однако когда он получил команду, отрыв от первого места до Динамо был 10 очков. На момент, когда он давал интервью, отрыв стал 18 очков. Простите, но надо быть объективным.