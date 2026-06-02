Сергей Разумовский

Портал Transfermarkt провел большое обновление рыночной стоимости футболистов украинской Премьер-лиги. Главным героем апдейта второй раз подряд стал форвард Динамо Матвей Пономаренко.

Нападающий второй раз подряд показал наибольший прогресс в чемпионате. После нового пересчета его цена выросла еще на 6 млн евро и теперь составляет 12 млн, то есть в два раза. А если сравнивать с началом марта (до прошлой переоценки), стоимость Пономаренко увеличилась в 12 раз.

Такой скачок стал следствием яркого сезона 2025/26: в первой полноценной кампании за основу Динамо он забил 13 голов в 15 матчах УПЛ, стал лучшим бомбардиром лиги, помог киевлянам выиграть Кубок Украины и пробиться в Лигу Европы. Добавил в цене и другой молодой представитель Динамо Тарас Михавко. Защитник подорожал на 1 млн евро и теперь оценивается в 10 млн.

Больше всего представительства среди игроков, которые добавили по крайней мере 1 млн евро, имеет Шахтер — сразу восемь футболистов. Изакі Сильва подорожал (+3 до 11 млн), Педро Энрике (+2 до 8 млн), Лассина Траоре (+2 до 7 млн), Дмитрий Ризник (+1 до 8 млн), Олег Очеретько (+1 до 7 млн), Невертон (+1 до 7 млн), Проспер Оба (+1 до 4 млн) и Егор Назарина (+1 до 2,5 млн).

Среди заметных победителей обновления есть и представители Карпат. Назар Домчак (перешел в Славию Прага) добавил 3,3 млн евро и теперь оценивается в 4 млн — это второй по величине прирост в УПЛ после Пономаренко. Бубакар Фаал (перешел в Викторию Пльзень) подорожал на 1,8 млн — до 2,5 млн. Также на 1,8 млн выросла стоимость Глейкера Мендосы, который выступал за Кривбасс — до 3 млн. Защитник Полесья Эдуард Сарапий добавил 1 млн и теперь стоит 2,5 млн.

Transfermarkt зафиксировал и значительные падения. В топ-10 по снижению стоимости попали семь игроков Динамо: Денис Попов (-0,5 до 3 млн), Виталий Буяльский (-0,5 до 2,5 млн), Владислав Кабаєв (-0,5 до 2,5 млн), Эдуардо Герреро (-0,5 до 2,5 млн), Николай Михайленко (-0,5 до 2 млн), Владислав Бленуце (-0,5 до 1 млн) и Алиу Тіаре (-0,5 до 1 млн). Александр Караваев и Андрей Ярмоленко подешевели на 200 тысяч и теперь оцениваются в 1 млн евро каждый.

В Шахтере больше всего потерял Николай Матвиенко: его цена снизилась на 3 млн и теперь составляет 12 млн евро. Дмитрий Крыськів подешевел на 1 млн — до 4 млн. Голкипер Полесья Георгий Бущан, который ранее выступал за Динамо, потерял 500 тысяч и теперь оценивается в 2 млн евро.

Самым дорогим футболистом УПЛ остается Кауан Элиас из Шахтера — 15 млн евро. Далее идут Матвей Пономаренко, Николай Матвиенко и Марлон Гомес — по 12 млн, Изакі Сильва — 11 млн, а Владимир Бражко, Тарас Михавко, Педриньо и Лука Мейрелліш оцениваются в 10 млн. Замыкает топ-10 Алиссон с ценой 9 млн евро.