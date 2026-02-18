Карабах в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов дома принимал Ньюкасл. Игра в Баку завершилась со счетом 1:6.

Главным хедлайнером вечера в столице Азербайджана стал Энтони Гордон, который еще в первом тайме оформил покер в ворота Карабаха.

Еще по одному голу за Ньюкасл оформили Тиау и Мерфи.

Карабах в этот вечер не ушел с поля без гола престижа - Джафаркулиев отквитался голом для хозяев.

Вингер Карабаха Алексей Кащук провел матч на скамейке запасных.

Лига чемпионов. 1/16 финала. Первый матч

Карабах - Ньюкасл 1:6

Голы: Джафаркулиев, 55 - Гордон, 3, 32 (с пенальти), 33, 45+1 (с пенальти), Тиау, 8, Мерфи, 72