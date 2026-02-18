В первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ одержал волевую победу над Монако со счетом 3:2. Грузинский вингер Хвича Кварацхелия провел на поле 69 минут, но не отметился результативными действиями.

По данным Opta Sports, 25-летний футболист нанес восемь ударов по воротам Монако, однако ни разу не попал в створ. Это повторение антирекорда Лиги чемпионов (статистика ведется с 2003 года), который ранее принадлежал бывшему форварду Арсенала Тьерри Анри. Француз дважды повторял это «достижение» — против Челси в 2004 году и против ЦСКА в 2006-м.

В текущем сезоне Хвича забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 30 матчах во всех турнирах.