Ньюкасл сделал подарок Арсеналу, обыграв Ман Сити
Не без доли удачи
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Ньюкасл и Манчестер Сити закрывали субботнюю программу 12 тура АПЛ. Игра на Сент-Джеймс Парк завершилась со счетом 2:1.
Первая половина игры прошла без голов при наличии огромного числа моментов у обеих команд, однако ни одной команде не удалось использовать свои шансы возле чужих ворот.
Решающей в поединке стала ударная пятиминутка, когда Ньюкасл вышел вперед благодаря голу Барнса, а следом за ним Диаш быстро восстановил паритет. Но гости во второй раз ничего не смогли сделать с Барнсом, который дублем принес победу команде Эдди Хау.
АПЛ. 12 тур
Ньюкасл - Манчестер Сити 2:1
Голы: Барнс, 64, 70 - Диаш, 68