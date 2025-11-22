Ньюкасл и Манчестер Сити закрывали субботнюю программу 12 тура АПЛ. Игра на Сент-Джеймс Парк завершилась со счетом 2:1.

Первая половина игры прошла без голов при наличии огромного числа моментов у обеих команд, однако ни одной команде не удалось использовать свои шансы возле чужих ворот.

Решающей в поединке стала ударная пятиминутка, когда Ньюкасл вышел вперед благодаря голу Барнса, а следом за ним Диаш быстро восстановил паритет. Но гости во второй раз ничего не смогли сделать с Барнсом, который дублем принес победу команде Эдди Хау.

АПЛ. 12 тур

Ньюкасл - Манчестер Сити 2:1

Голы: Барнс, 64, 70 - Диаш, 68