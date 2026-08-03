Сергей Разумовский

Ньюкасл официально объявил о подписании голкипера Браги и национальной сборной Чехии Лукаша Горничека. О трансфере сообщила пресс-служба английского клуба.

С 24-летним вратарем заключен долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет. Таким образом, контракт Горничека с Ньюкаслом будет действовать до лета 2030 года, если стороны не договорятся о его продлении ранее.

Английский клуб не раскрыл финансовых деталей перехода. В то же время Брага сообщила, что получила за своего основного голкипера 30,578 миллиона евро.

По данным Transfermarkt, этот трансфер стал четвертым самым дорогим продажей в истории португальского клуба. Выше в этом рейтинге находятся только два перехода, каждый из которых принес Браге по 32 миллиона евро. Речь идет о трансфере Рожера Фернандеша в Аль-Иттихад и продаже Витиньи Марселю.

Лукаш Горничек является воспитанником Пардубице. В систему Браги он перебрался на раннем этапе карьеры, а за первую команду португальского клуба начал выступать с 2021 года.

В то же время полноценно закрепиться в статусе основного вратаря Браги чех смог лишь позапрошлом сезоне. До этого он преимущественно конкурировал за место в составе и не всегда имел стабильную игровую практику.

Всего Горничек провел за первую команду Браги 88 матчей. В 35 поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности, а в остальных встречах пропустил 77 голов.

Новый вратарь Ньюкасла также имеет опыт выступлений за национальную сборную Чехии. Дебют за главную команду страны Горничек осуществил в мае.

После этого голкипера включили в заявку Чехии на чемпионат мира 2026 года. Однако на самом турнире он не сыграл ни одного матча, оставшись резервным вратарем команды.

Чехия неудачно провела групповой этап чемпионата мира. Команда заняла последнее место в группе А, набрав всего одно очко. Единственный результативный матч для чехов завершился ничьей с Южной Африкой – 1:1.