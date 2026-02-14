Астон Вилла в 4 раунде Кубка Англии принимала Ньюкасл. Матч в Бирмингеме завершился со счетом 1:3.

Первая половина сложилась в пользу команды Унаи Эмери, которая благодаря голу Абрахама на 14-й минуте вышла вперед. Однако все перевернулось для Астон Виллы после удаления голкипера Бизота, которого удалили перед перерывом.

Получив большинство на второй тайм, Ньюкасл не оставил шансов хозяевам - дубль Тонали и гол Волтемаде вывели Ньюкасл в следующий раунд.

Кубок Англии. 4 раунд

Астон Вилла - Ньюкасл 1:3

Голы: Абрахам, 14 - Тонали, 63, 76, Волтемаде, 88