Ньюкасл выбил Астон Виллу из Кубка Англии
Бирмингемцы тайм провели вдесятером
около 2 часов назад
Астон Вилла в 4 раунде Кубка Англии принимала Ньюкасл. Матч в Бирмингеме завершился со счетом 1:3.
Первая половина сложилась в пользу команды Унаи Эмери, которая благодаря голу Абрахама на 14-й минуте вышла вперед. Однако все перевернулось для Астон Виллы после удаления голкипера Бизота, которого удалили перед перерывом.
Получив большинство на второй тайм, Ньюкасл не оставил шансов хозяевам - дубль Тонали и гол Волтемаде вывели Ньюкасл в следующий раунд.
Кубок Англии. 4 раунд
Астон Вилла - Ньюкасл 1:3
Голы: Абрахам, 14 - Тонали, 63, 76, Волтемаде, 88
