Обещает реванш! Милевский назвал желаемого соперника Украины в плей-офф за выход на ЧМ
Артем Владимирович попытался угадать
около 8 часов назад
Артём Милевский / Фото - Instagra
Экс-футболист Динамо и сборной Украины Артем Милевский подвел итоги заключительного матча квалификации ЧМ-2026 против Исландии (2:0). Его слова приводит Sport-Express.
Хочу, чтобы мы с румынами рассчитались за Евро. Тем более их тренирует Луческу, поэтому будет интересно. А так мы должны побеждать каждую команду, если хотим сыграть на чемпионате мира. Всех обнимаю, друзья, всех с победой. Дальше - больше, - рассказал Милевский.
Сборная Украины уверенно обыграла Исландию и со второго места вышла в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Следующий соперник сине-желтых определится путем жеребьевки.