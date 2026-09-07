Сергей Разумовский

Черновицкая Буковина в ближайшие дни может усилить атакующую линию опытным нападающим Ренатом Дадашовым. По информации «ТаТоТаке», 27-летний футболист уже находится на пути к подписанию контракта с украинским клубом.

Дадашов именно тот форвард, на которого Сергей Шищенко намекнул после одного из последних матчей команды. Ожидается, что игрок пройдет медицинский осмотр в Черновцах, после чего его заявят за Буковину в статусе свободного агента.

Нападающий родился в Германии и первые шаги в футболе делал в системе Франкфурта. На юношеском уровне Дадашов представлял сборные Германии U-16 и U-17, однако позже выбрал выступления за национальную команду Азербайджана.

В клубной карьере футболиста есть опыт выступлений в Англии, Швейцарии, Турции, Польше и Германии. Дадашов защищал цвета Вулверхэмптона, Грассхоппера и Анкарагюджю. Последние два года нападающий провел в польской Экстраклассе.

Последним клубом форварда был люблинский Мотор. По данным польских источников, стороны не продлили сотрудничество из-за желания футболиста получать больше стабильной игровой практики. Именно регулярные выходы на поле стали одной из главных причин, по которым Дадашов решил рассмотреть новый вариант продолжения карьеры.

На международном уровне нападающий провел 45 матчей за сборную Азербайджана и забил семь голов. Несмотря на опыт выступлений за юношеские команды Германии, во взрослом футболе Дадашов представляет именно азербайджанскую национальную команду.

Сергей Шищенко ранее в шутку упомянул, что будущий новичок Буковины якобы был чемпионом мира. На самом деле речь идет об опытном игроке с международным бэкграундом, а не о победителе мирового первенства. Если футболист успешно пройдет медосмотр, его могут официально заявить за черновицкую команду уже в начале недели.

Напомним, главным хайлайтом начала сезона для Буковины является сенсационная разгромная победа над Динамо (3:0).