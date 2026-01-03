Обидчик Динамо усилился героем финала Лиги Европы
Игрок снял проклятие Тоттенхэма
17 минут назад
Бреннан Джонсон / Фото - Getty Images
Кристал Пэлас объявил о подписании нападающего Тоттенхэма Бреннана Джонсона, сообщает официальный сайт клуба.
24-летний игрок сборной Уэльса подписал контракт на 4.5 года и будет носить футболку «орлов» под номером 11.
Соперник киевского Динамо на групповом этапе Лиги конференций совершил самый дорогой трансфер в истории клуба. Переезд Джонсона с Севера на Юг Лондона обошелся в 40 миллионов евро.
Джонсон сможет дебютировать за Кристал Пэлас в воскресном матче 20 тура АПЛ Ньюкасла.
Джонсон выступал за Тоттенхэм с 2023 по 2025 год: 107 матчей, 27 голов, 18 ассистов, включая победный гол в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.