Кристал Пэлас объявил о подписании нападающего Тоттенхэма Бреннана Джонсона, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний игрок сборной Уэльса подписал контракт на 4.5 года и будет носить футболку «орлов» под номером 11.

Соперник киевского Динамо на групповом этапе Лиги конференций совершил самый дорогой трансфер в истории клуба. Переезд Джонсона с Севера на Юг Лондона обошелся в 40 миллионов евро.

Джонсон сможет дебютировать за Кристал Пэлас в воскресном матче 20 тура АПЛ Ньюкасла.

Джонсон выступал за Тоттенхэм с 2023 по 2025 год: 107 матчей, 27 голов, 18 ассистов, включая победный гол в финале Лиги Европы против Манчестер Юнайтед.