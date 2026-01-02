Украинский защитник турецкого Трабзонспора Арсений Батагов может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге, сообщает A Spor.

По данным источника, один из клубов АПЛ сделал предложение по 23-летнему футболисту в размере 20 миллионов евро, однако Трабзонспор ответил отказом, рассчитывая выручить за украинца большую сумму.

Также турецкий клуб отклонил вариант трансфера Батагова в лиссабонскую Бенфику, которая была готова заплатить 22 миллиона евро. В Трабзонспоре дают понять, что готовы вернуться к переговорам только в случае более выгодных предложений.

Ранее сообщалось, что на приглашении Батагова лично настаивает главный тренер Бенфики Жозе Моуринью.