Сергей Стаднюк

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы киевское Динамо в Сербии уступило Маккаби Тель-Авив.

Традиционно для этого сезона еврокубков киевляне провалили начало первого матча. Правда, в отличие от Хамруна и Пафоса, пропустили. Номинальные хозяева открыли счет уже на 12-й минуте благодаря точному удару Переца. Кроме этого, «израильтяне» имели еще минимум три момента у ворот гостей. Среди них: фантастический сейв Нещерета и удар в перекладину.

Однако киевлянам удалось перевернуть игру. Подопечные Александра Шовковского смогли ответить в середине первого тайма. Волошин после удачной передачи Ваната восстановил равновесие.

Но любые шансы киевлян перечеркнула 50-я минута. Прямую красную карточку после игры прямой ногой получил Вивчаренко. Шовковский откровенно «припарковал автобус», выпустив Попова и Шапаренко вместо Пихальонка и Ярмоленко.

Наставник Динамо сразу же за это поплатился. Маккаби быстро воспользовался преимуществом. Сначала Ехескель на 58-й минуте вывел свою команду вперед, а затем Перец оформил дубль, установив окончательный счет. А этот состав киевлян смог лишь избежать разгрома.

Матч-ответ состоится в Польше 28 августа.

Лига Европы. Раунд плей-офф квалификации, первый матч

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев 3:1

Голы: Перец, 12, 69, Ехескель, 58 – Волошин, 32

Маккаби: Мишпати, Асанте, М. Камара (Стоич 90), Хейтор, Ревиво, А. Сиссоко (Ной 90), Белич (Шахар 67), Дор Перец, Давида, Мадмон (Николаеску 67), Ехескель (Абу Фархи 83)

Динамо: Нещерет, Караваев, Михавко, Биловар, Вивчаренко, Михайленко, Шапаренко (Яцык 90), Пихаленок (Бражко 54), Ярмоленко (Попов 54), Ванат (Герреро 74), Волошин (Кабаев 74)

Предупреждения: Белич, 62 – Волошин, 25, Михавко, 90+2, Михайленко, 90+7

Удаление: Вивчаренко, 50

Обзор матча будет доступен на странице события Маккаби – Динамо.