Сергей Стаднюк

Завершилися перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Русенборг у рідних стінах здобув сенсаційну перемогу над німецьким Майнцом. Амірі відкрив рахунок для гостей, однак господарі зуміли переломити гру: Ісламович зрівняв із пенальті наприкінці першого тайму, а Сетер вирвав перемогу на 90-й хвилині.

Геккен влаштував справжній погром Клужу. Шведи забили п’ять м’ячів уже до перерви завдяки дублю Ґустафсона та голам Андерсена, Сванбека і Брусберга, а після перерви Дембе оформив дубль. Румуни відповіли голами Кореніци та Корді.

Австрійський Вольфсберг на своєму полі переміг Омонію. Кіпріоти вийшли вперед після точного удару Кулібалі, але господарі змогли відповісти завдяки м’ячам Нвеву та Зукіча наприкінці зустрічі.

Хамрун Спартанс оформив мінімальну домашню перемогу над латвійським РФШ у «дербі команд, що програвали київському Динамо у 2025 році». Єдиний гол у матчі забив Тіун на 55-й хвилині.

Білоруський Німан на нейтральному полі намагався стримати Райо Вальєкано, але іспанці дотисли суперника. Вирішальний гол оформив Гарсія на 77-й хвилині.

Андерлехт та АЕК зіграли внічию 1:1. Долберг відкрив рахунок у першому таймі, але Еліассон зрівняв наприкінці матчу, а вже в компенсований час Манталос отримав друге попередження за затягування часу й залишив греків у меншості.

Левскі вдома не встояв проти АЗ, програвши 0:2. У другому таймі нідерландці швидко вирішили долю гри завдяки голам Садіка та Перрота.

Лозанна несподівано вирвала нічию з Бешикташем. Турки вийшли вперед після голу Рашиці наприкінці першого тайму, однак господарі зрівняли рахунок завдяки точному удару Око на 83-й хвилині.

Володар Кубка та Суперкубка Англії Кристал Пелас здобув мінімальну перемогу над норвезьким Фредрікстадом. Єдиний м’яч забив Матета на початку другого тайму.

Гіберніан зазнав домашньої поразки від Легії. Поляки ще до перерви повели завдяки реалізованому пенальті Нсаме та голу Вшолека, тоді як гол Капустки у другому таймі скасували через офсайд. Єдине, що вдалося шотландцям – це м’яч Малліґана наприкінці зустрічі.

Матч-відповідь відбудеться у Флоренції 28 серпня.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф кваліфікації, перші матчі

Русенборг (Норвегія) – Майнц (Німеччина) 2:1

Голи: Ісламович, 43 (пен.), Сетер, 90 – Амірі, 26

Геккен (Швеція) – ЧФР Клуж (Румунія) 7:2

Голи: Ґустафсон, 2, 35, Андерсен, 18, Сванбек, 24, Брусберг, 39, Дембе, 61, 70 – Кореніца, 38, Кордя, 50

Вольфсберг (Австрія) - Омонія (Кіпр) 2:1

Голи: Нвеву, 30, Зукіч, 88 – Кулібалі, 16

Хамрун Спартанс (Мальта) – РФШ (Латвія) 1:0

Гол: Тіун, 55

Німан (Білорусь) – Райо Вальєкано (Іспанія) 0:1

Гол: Гарсія, 77

Андерлехт (Бельгія) – АЕК (Афіни, Греція) 1:1

Голи: Долберг, 21 – Еліассон, 75

Вилучення: Манталос, 90+5 (друга ЖК за затримку часу)

Левскі (Болгарія) – АЗ (Нідерланди) 0:2

Голи: Садік, 56, Перрот, 62

Лозанна(Швейцария) – Бешикташ (Турция) 1:1

Голы: Око, 83 – Рашица, 45

Кристал Пэлас (Англия) - Фредрикстад (Норвегия) 1:0

Гол: Матета, 54

Хиберниан (Шотландия) - Легия (Польша) 1:2

Голы: Маллиган, 87 – Нсаме, 35 (пен.), Вшолек, 45+3