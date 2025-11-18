Павел Василенко

Бывшего полузащитника Челси Оскара выписали из больницы в Сан-Паулу. Игрок Сан-Паулу находился под наблюдением врачей с среды после внезапных проблем с сердцем.

Тревожный инцидент произошел во время медицинского осмотра: 34-летний футболист потерял сознание на велотренажере и около двух минут не приходил в себя. Его немедленно доставили в больницу, где дополнительные обследования установили, что причиной стал эпизод вазовагальной потери сознания – внезапное падение артериального давления или частоты сердечных сокращений.

«Он находился в стабильном состоянии и чувствовал себя хорошо все время в больнице. Назначенное лечение он продолжит принимать в ближайшие дни», – говорится в заявлении клуба.

Оскар вернулся в родную команду в январе этого года. Самые яркие годы карьеры он провел в Челси с 2012 по 2017 год, выиграв два титула Английской Премьер-лиги и Кубок Лиги Европы. После Англии продолжил выступления в Шанхай Порт. За сборную Бразилии полузащитник провел 48 матчей и забил 12 голов.