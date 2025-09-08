Обновленный «Камп» Ноу получил зелёный свет. Барселона уже знает дату первого матча
В Испании сообщили подробности
около 3 часов назад
Фото - Getty Images
Барселона готовится вернуться на «Камп Ноу» после двухлетнего перерыва. Каталонцы возвращаются на свой исторический стадион после завершения реконструкционных работ.
Согласно сообщениям испанской прессы, блаугранас получили необходимое техническое разрешение на повторное открытие ворот своего недавно отремонтированного стадиона. Теперь осталось только дождаться официального заявления клуба.
Первый матч на новом стадионе ожидается 14 сентября в 4-м туре Ла Лиги против Валенсии. Этот матч ознаменует возвращение команды на ее историческую арену после почти двух лет работы.
