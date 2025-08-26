Павел Василенко

Барселона оказалась в настоящей гонке со временем. Место проведения матча против Валенсии, запланированного на 13–14 сентября, до сих пор остается неопределенным.

Каталонский клуб усердно работает над тем, чтобы провести игру на реконструированном «Камп Ноу», однако окончательное разрешение на строительство еще не выдано. Это существенно уменьшает время для получения всех необходимых документов, а поиск альтернативы оказывается не менее сложной задачей.

Недавний временный «дом» каталонцев – Олимпийский стадион «Монжуик» – на этот раз недоступен: 12 сентября там пройдет концерт Поста Малоуна, а демонтаж сцены без ущерба для газона станет невозможным, сообщают испанские СМИ.

Вариант с «Местальей» отклонили – Ла Лига не позволит командам обмениваться домашними матчами. Стадион имени Йохана Кройфа, находящийся в тренировочном центре Барселоны, также не подходит: его вместимость всего 8 тысяч мест, что не соответствует требованиям элитного дивизиона.

Среди возможных решений – стадион «Монтиливи» в Жироне, который может принять встречу. Однако в клубе все еще мечтают о возвращении на «Камп Ноу» и откладывают активную подготовку к другим сценариям.