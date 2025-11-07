В матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги Каменец-Подольский Эпицентр принимал киевскую Оболонь на поле в Тернополе. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Оболонь сразу задала тон игре, забив два гола в первые 15 минут. На 11-й минуте отличился Денис Устименко, а уже через четыре минуты с пенальти Олег Слободян, который сам заработал 11-метровый.

Хозяева смогли ответить лишь во втором тайме. На 74-й минуте Вадим Сидун точным ударом головой сократил отставание.

После этого забитых мячей больше не было, и финальный свисток зафиксировал победу Оболони.

Чемпионат Украины, 12-й тур

Эпицентр – Оболонь – 1:2

Голы: Устименко, 11, Слободян, 15 (пен) - Сидун, 74