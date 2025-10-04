Оболонь и Верес не выявили сильнейшего
Команды расписали мировую
около 1 часа назад
Фото - ФК Оболонь
Киевская Оболонь дома сыграла вничью с ровенским Вересом в рамках восьмого тура Украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:1.
В первом тайме забивала только киевская команда – сначала Валерий Дубко отметился автоголом, а через 14 минут Василий Курко сравнял счет.
Во второй половине встречи команды не смогли забить.
Оболонь на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, имея 10 очков. Верес идет на 12-й позиции, набрав восемь баллов.
УПЛ, 8-й тур
Оболонь – Верес – 1:1
Голы: Курко, 28 – Дубко, 14 (автогол).