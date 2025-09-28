Вратарь Оболони Назарий Федоровский рассказал, как удалось объединить команду новому тренеру «пивоваров» Александру Антоненко. Его слова приводит Tribuna.

Александр Сергеевич - очень близкий к команде человек, он постоянно узнает, как у кого дела, контактирует с лидерами команды, даже советуется во многих аспектах игры: кому как удобнее, под какую ногу лучше играть, в какой схеме играть.

То есть, у нас более такой, сейчас, семейный тип команды, как и было до того. И, как видите, по результату и по игре - все довольно неплохо, и дай Бог, чтобы было так дальше, - сказал Федоровский.