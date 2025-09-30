Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук прокомментировал поражение от житомирского Полесье (1:4), в котором красно-черные впервые за два года пропустили четыре мяча на домашнем стадионе.

- К сожалению, мы не справились с игровыми ситуациями, к которым готовились, которые анализировали на видео и отрабатывали в тренировочном процессе. Это немного разочаровывает. Но это уже факт. Проанализируем матч и начнем подготовку к Оболони.

У меня было внутреннее чувство, что мы сегодня должны хорошо сыграть. К сожалению, проиграли практически без шансов. Что касается моих решений - я никогда об этом не жалею. Впереди будут еще ошибки, не без этого. Но наша задача - эти ошибки анализировать и исправлять. Я не почувствовал перед игрой в раздевалке, что что-то идет не так. Но уже в игре футболисты Полесья поймали импульс, а мы наоборот. Особенно, после первого пропущенного гола. Просели в этот момент очень сильно. Наверное, это связано с ментальностью. И над этим обязательно нужно работать. Потому что это же футбол. В прошлом сезоне у нас были камбэки. Были поражения, но мы боролись. Футболисты должны понимать, ради чего они выходят на поле. Тактические моменты - это другое. Первое и ключевое - это эмблема и болельщики, пришедшие на трибуны. Это основное. И вот сегодня основная задача - это донести до игроков.

Понимают ли футболисты свои ошибки, важность этой игры для болельщиков? Конечно. Вопрос - в другом. Что мы делаем на футбольном поле? Вот и всё. Это как раз ответственность тренерского штаба - разобраться, найти причины. Но я бы здесь не стал перекрескивать все хорошее, чего мы достигли до этого поражения и до игры с Локомотивом. Ведь действительно - команда только начала где-то находить свою игру.

Поэтому, основная задача сейчас - трезво подойти к разбору этой игры, к анализу, обсудить еще раз всё с командой, понять наши ошибки и работать.

Сегодня не сыграли Весли, Уолли, Дмитрий Клёц. Последний сейчас готовится к операции и сейчас трудно спрогнозировать, когда он вернется в игру. Весли Помба почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и сегодня тоже не смог нам помочь. У Аладжи Уолли воспалительный процесс после кубковой игры с Локомотивом.

Зато сегодня в заявку попал игрок команды U19 Дмитрий Мурашко. Это для него первый такой опыт. Мы его отметили, потому что парень действительно выделяется, забивает в Национальной лиге. Будем за ним наблюдать и надеемся, что он будет прогрессировать.