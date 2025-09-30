В Оболони отреагировали на первое появление в УПЛ 18-летнего дебютанта
«Пивовары» доверяют молодёжи
около 1 часа назад
Вадим Сташків. Фото - ФК Оболонь
Главный тренер Оболони Александр Антоненко высказался о дебюте 18-летнего вратаря Вадима Сташкива в поединке 7 тура УПЛ против Зари (0:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.
Хочу поздравить нашего молодого вратаря Сташкива. Он сыграл, наверное, так, как и нужно вратарю. Но главное, что это его первый матч даже на таком взрослом уровне. Дай Бог, чтобы у всех молодых игроков были такие дебютные игры, - рассказал Антоненко.
