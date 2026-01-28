Оболонь подтвердила трансфер одного из лидеров в Металлист 1925
Футболист отправился в Испанию
около 2 часов назад
Валерий Дубко / Фото: ФК Оболонь
Спортивный директор Оболони Олег Мазуренко высказался о завершении сотрудничества с защитником Валерием Дубко. Его слова приводит «УФ».
Валера перешёл в Металлист 1925. У него был подписан предварительный контракт с новым клубом. На уровне руководителей было достигнуто согласие о переходе уже этой зимой. Назвать цифры я не могу.
За 2,5 года он стал по-настоящему частью нашей семьи. Прощание было эмоциональное, но мы показываем пример нашим игрокам, что из Оболони ты можешь уйти на повышение, - сказал Мазуренко.
Дубко в текущем сезоне провел за Оболонь 16 матчей во всех турнирах.