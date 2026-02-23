Президент Оболони Александр Слободян в интервью сайту «Український футбол» прокомментировал решение относительно отмененного матча 17-го тура УПЛ против Александрии.

«Оболонь готовилась к этой игре и была готова играть в Александрии. Ещё в конце января господин Ризниченко интересовался у официального представителя ФК Александрия, смогут ли они подготовить поле к игре. Нас заверили, что смогут.

Наша команда приехала на игру, а поле больше похоже на каток. Логично, что главный судья отменил матч вместе с официальным представителем лиги. С нашей точки зрения, в подобных ситуациях необходимо задействовать регламент соревнований, и в этом будет заключаться справедливость.

Думаю, что ещё пару дней назад можно было наш клуб предупредить о неготовности поля и найти другое решение. Удивительно то, что Александрия относится к клубам, которые имеют свои стадионы, солидный бюджет, покупает иностранцев... Лично я считаю, что футбольные арены допускаются к соревнованиям с значительными недостатками, а потом возникают подобные коллизии».