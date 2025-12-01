Сергей Разумовский

В последний календарный день осени Полесье провело домашний матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором одолело луганскую Зарю со счетом 2:0. Матч проходил на поле житомирского клуба, и хозяева еще раз подтвердили свой высокий уровень организации игры в обороне, не позволив сопернику отличиться хотя бы одним голом.

Для команды из Житомира эта встреча стала уже десятой в сезоне 2025/26 в чемпионате Украины, когда ей удалось сохранить свои владения неприкосновенными. Таким образом, Полесье продолжает иметь один из лучших показателей среди всех участников УПЛ в текущем первенстве, демонстрируя стабильность и надежность в защитной линии.

На данный момент житомирский клуб делит первое место по количеству матчей без пропущенных мячей вместе с командой ЛНЗ. Оба коллектива на сегодняшний день провели по 14 матчей в текущем сезоне украинской Премьер-лиги и пропускали мячи лишь в четырех из них. Такая статистика свидетельствует о том, что именно оборона является одним из ключевых преимуществ этих команд в борьбе за высокие места.

Стоит отдельно отметить и впечатляющую серию Полесья в национальном чемпионате: житомиряне не пропускают в семи подряд матчах УПЛ. В течение этого отрезка команда каждый раз либо выигрывала, либо по крайней мере не позволяла сопернику испортить статистику своих голкиперов и защитников, что еще раз подчеркивает мощный потенциал обороны команды.

Последний раз Полесье пропустило мяч в чемпионате Украины еще 29 сентября 2025 года в матче седьмого тура против ровенского Вереса. Тогда, несмотря на пропущенный гол, житомирский клуб уверенно довел встречу до победы, разгромив соперника со счетом 4:1. Именно после того матча и началась нынешняя беспроигрышная и безпропускная серия «волков», которая позволяет команде закрепляться в топ-3 турнирной таблицы.

