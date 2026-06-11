Сергей Разумовский

Левый Берег по итогам двух переходных матчей одолел Александрии с общим счетом 2:1 и завоевал право выступать в украинской Премьер-лиге. Для киевского клуба это стало историческим достижением, а для его главного тренера Александра Рябоконя — еще одной значимой записью в тренерской карьере.

Именно благодаря этому успеху Рябоконь установил уникальное достижение в украинском футболе. Левый Берег стал уже третьей командой, которую специалист сумел поднять до элитного дивизиона чемпионата Украины. Ранее он достигал такого результата с Борисфеном в 2003 году, а затем повторил подобный успех с Десной в 2018-м.

Таким образом, Александр Рябоконь стал первым тренером в истории независимого украинского футбола, которому удалось трижды вывести свои команды в высший дивизион. Более того, он стал и первым наставником, который сделал это с тремя разными клубами. Об этом историческом факте сообщила пресс-служба УПЛ.

Если взглянуть шире на статистику украинского футбола, то с 1992 года право вывести клубы Первой лиги в элитный дивизион страны получали команды под руководством 59 разных тренеров. Это подчеркивает уникальность достижения Рябоконя, ведь даже среди большого количества наставников подобный результат ранее никому не покорялся.

В целом, как минимум дважды успешно повышали свои команды в классе 13 тренеров. При этом отдельно стоит отметить группу специалистов, которые дважды выводили в Премьер-лигу один и тот же клуб. В этот перечень входят Анатолий Волобуев со Сталью Алчевск, Виталий Кварцяный с Волынью, Владимир Шаран с Александрией, Юрий Вирт с Вересом и Роман Григорчук с Черноморцем.