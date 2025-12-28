Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини заявил, что украинский нападающий Артем Довбик не поможет столичному клубу в заключительном матче 17 тура Серии А против Дженоа. Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Довбик еще не готов, и мы его не включили в заявку. Надеемся, что он будет готов к следующей неделе. Он еще не готов играть. Мы смогли поработать на этой неделе, хотя некоторые из игроков переболели гриппом, - сказал Гасперини.

28-летний футболист восстановился от травмы бедра, которую он получил в начале ноября.

В этом сезоне Довбик принял участие в 14 матчах Ромы во всех турнирах: 2 гола, 2 ассиста.

Матч Рома - Дженоа станет последним в 2025 году в Серии А. Заключительный поединок 17 тура состоится 29 декабря. Начало - 21:45.

Атлетико решил отказаться от идеи трансфера Довбика.