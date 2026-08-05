Очередная трансферная сага? Лукаку не прибыл в расположение Наполи после ЧМ-2026
33-летний звездный бельгиец может оказаться в МЛС
Нападающий Наполи Ромелу Лукаку не присоединился к команде на предсезонном сборе. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
По официальному соглашению с клубом бельгийский форвард получил несколько дополнительных дней отдыха. Ожидается, что в ближайшие дни Лукаку присоединится к тренировочному процессу команды.
В то же время будущее нападающего в Наполи остается неопределенным. Агент футболиста Федерико Пасторелло уже работает над поиском лучшего варианта продолжения карьеры для своего клиента.
По информации источника, интерес к бельгийскому форварду проявляет Атланта Юнайтед. Также Лукаку находится в сфере внимания еще нескольких клубов, которые могут сделать предложение по его трансферу.
Ранее руководство Наполи провело встречу с Пасторелло. После переговоров стороны решили прекратить сотрудничество, поэтому бельгийский нападающий, вероятно, будет искать новую команду за пределами Неаполя.
В прошлом сезоне Лукаку провел за Наполи лишь пять матчей. За это время он забил один гол и получил одну желтую карточку.
В то же время нападающий выступал за сборную Бельгии на чемпионате мира 2026 года. Бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили Испании со счетом 1:2.
Лукаку принял участие во всех шести матчах бельгийской сборной на турнире. На его счету три забитые мяча и одна результативная передача.