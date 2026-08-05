Сергей Разумовский

Нападающий Наполи Ромелу Лукаку не присоединился к команде на предсезонном сборе. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

🚨⚠️ Napoli confirm Romelu Lukaku has not joined pre-season camp.



The official agreement is for extra days off to join in the upcoming days.



His agent, working for the best solution on the market with Atlanta United and more clubs keen. pic.twitter.com/Eu1Pq74EHp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

По официальному соглашению с клубом бельгийский форвард получил несколько дополнительных дней отдыха. Ожидается, что в ближайшие дни Лукаку присоединится к тренировочному процессу команды.

В то же время будущее нападающего в Наполи остается неопределенным. Агент футболиста Федерико Пасторелло уже работает над поиском лучшего варианта продолжения карьеры для своего клиента.

По информации источника, интерес к бельгийскому форварду проявляет Атланта Юнайтед. Также Лукаку находится в сфере внимания еще нескольких клубов, которые могут сделать предложение по его трансферу.

Ранее руководство Наполи провело встречу с Пасторелло. После переговоров стороны решили прекратить сотрудничество, поэтому бельгийский нападающий, вероятно, будет искать новую команду за пределами Неаполя.

В прошлом сезоне Лукаку провел за Наполи лишь пять матчей. За это время он забил один гол и получил одну желтую карточку.

В то же время нападающий выступал за сборную Бельгии на чемпионате мира 2026 года. Бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили Испании со счетом 1:2.

Лукаку принял участие во всех шести матчах бельгийской сборной на турнире. На его счету три забитые мяча и одна результативная передача.