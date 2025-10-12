Центральный полузащитник Шахтера и сборной Украины Олег Очеретько поделился своими впечатлениями от победы над Исландией в выездном матче отборочного этапа чемпионата мира, который завершился со счетом 5:3.

«Настроение было боевым, потому что мы знали, что нам нужно было выигрывать. Нам могла помочь только победа, поэтому все готовились только к бою.

С первых минут мы должны были показать, что готовы к каждой борьбе на поле. Все были заряжены, чтобы забить еще один, еще один, и не было в глазах такого, что мы пропустили гол и не сможем выиграть эту игру.

Забить гол за сборную – это гордость. Это моя детская мечта забивать за национальную сборную да еще и в таком матче», – сказал Очеретько для УАФ.