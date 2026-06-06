Сергей Разумовский

Металлист 1925 официально объявил о завершении сотрудничества с левым защитником Евгением Пасичем. Футболист покинул харьковский клуб на правах свободного агента. Об этом сообщила пресс-служба Металлиста 1925.

32-летний украинец присоединился к команде летом 2024 года. За период пребывания в составе харьковского клуба Пасич провел 10 матчей. Результативными действиями в этих поединках защитник не отмечался.

Во время действия контракта с Металлистом 1925 футболист также дважды уходил в аренду. Пасич выступал за Ворсклу и Оболонь, после чего возвращался в структуру харьковского клуба. В Металлисте 1925 поблагодарили игрока за период, проведенный в команде, а также за его вклад в развитие клуба.

Текущий сезон харьковчане завершили на пятом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Команда Младена Бартуловича отстала от Динамо на шесть очков.

Ранее Металлист 1925 официально попрощался с воспитанником Динамо Калитвинцевым.