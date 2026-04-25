Сергей Разумовский

Форвард Карпат Бубакар Фаал попал в сферу интересов клубов из европейских чемпионатов. По информации «ТаТоТаке», нападающий львовской команды привлёк внимание скаутов нескольких зарубежных клубов, которые следят за его выступлениями и рассматривают возможность трансфера.

Наиболее статусным претендентом на 23-летнего гамбийского нападающего на данный момент называют Удинезе. Представитель итальянской Серии А видит в Фаале один из вариантов для усиления линии атаки перед стартом следующего сезона. Клуб из Удине, который сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, продолжает работать над возможным укреплением состава, и кандидатура нападающего Карпат входит в число тех, кто находится в шорт-листе.

Интерес со стороны клуба Серии А может стать важным шагом в карьере Фаала, если дело дойдёт до конкретных переговоров. Пока что речь идёт лишь о заинтересованности и наблюдении, однако сам факт внимания со стороны Удинезе свидетельствует о том, что выступления гамбийца не остались незамеченными на европейском рынке.

А обратить внимание есть на что. Фаал забил девять мячей в нынешнем сезоне УПЛ и уступает лишь Матвею Пономаренко из Динамо и Пилипу Будковскому из Зари (по десять голов) в гонке бомбардиров.

Ранее сообщалось, что Шахтёр намерен перехватить 19-летнего вратаря Карпат.