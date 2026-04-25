Сергей Разумовский

В предстоящий межсезонье львовские Карпаты могут претерпеть заметные кадровые изменения — как на выход, так и на вход. По информации Sport.ua, сразу три футболиста могут покинуть команду.

Наибольший интерес среди потенциальных покупателей вызывает 19-летний вратарь Назар Домчак. Сообщается, что за юным голкипером следят не только в Полесье, но и в донецком Шахтере. В то же время возможный трансфер может усложнить сумма, которую могут запросить львовяне за своего талантливого вратаря. По данным Transfermarkt, по состоянию на апрель 2026 года рыночная стоимость Назария Домчака составляет 700 тысяч евро.

Кроме Домчака, летом Карпаты могут расстаться еще с двумя игроками средней линии — Яном Костенко и бразильцем Бруниньо. В настоящий момент речь идет именно о вероятном уходе, а не о окончательно принятых решениях, однако такие кадровые изменения в клубе вполне возможны уже в ближайшее время.

Параллельно Карпаты работают и над потенциальным усилением состава. По имеющейся информации, львовский клуб рассматривает возможность пригласить сразу трех футболистов Руха. Речь идет о вратаре Юрии-Владимире Герете, защитнике Виталии Романе и полузащитнике Денисе Подгурском. Кроме этого, клуб ведет переговоры еще с двумя легионерами, вероятно рассчитывая дополнительно усилить состав перед новым сезоном.

Ранее сообщалось, что Домчаком интересуется французский Лилль. В текущем сезоне 19-летний голкипер уже успел провести 23 матча, в 12 из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. В целом он пропустил 23 мяча.

Напомним, именно Домчак прервал впечатляющую голевую серию нападающего Динамо Матвея Пономаренко, который до этого отличился 9 раз в 7 матчах подряд. В восьмой игре форвард, казалось, тоже забил, однако арбитр не засчитал мяч из-за эпизода с выбиванием мяча из рук вратаря. Впоследствии в УАФ признали, что в том моменте гол нужно было засчитать, что лишь добавило ситуации резонанса.