Павел Василенко

Полузащитник ПСЖ Дезире Дуе стал победителем премии Golden Boy 2025, которую вручает известное итальянское издание Tuttosport лучшим игрокам сезона до 21 года.

Французский вингер опередил в голосовании 24 игроков.

В сезоне 2024/25 ПСЖ с участием Дуе выиграл все титулы, кроме Клубного чемпионата мира, где в финале парижане уступили Челси со счетом 0:3.

Сам Дезире в прошлом сезоне показал следующую статистику: 61 матч, 16 голов, 16 ассистов.

Этим летом в ПСЖ перешел украинский центральный защитник Илья Забарный, который подписал контракт до 30 июня 2030 года.