Павел Василенко

Сегодня adidas и Украинская ассоциация футбола (УАФ) представили новую эксклюзивную форму национальной сборной Украины, в которой команда сыграет уже 13 и 16 ноября в квалификационных матчах чемпионата мира-2026 против сборных Франции и Исландии. Форма сочетает современность и глубокие исторические символы государственности.

Новый дизайн создан через переосмысление элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие Украинской Народной Республики. adidas интерпретировал этот орнамент в современном графическом решении, чтобы подчеркнуть преемственность украинской культуры через поколения, а также силу, достоинство и стремление к свободе украинского народа.

С 6 ноября новая форма сборной Украины будет доступна для болельщиков в магазинах adidas, на adidas.ua и на shop.uaf.ua.