Павел Василенко

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк может продолжить карьеру в Тоттенхэме. Об этом информирует The Boy Hotspur.

В лондонском клубе считают 21-летнего хавбека идеальным кандидатом на усиление середины поля. Отмечается, что скауты Тоттенхэма были в восторге от игры Ярмолюка и могут его подписать уже в январе 2026 года.

Брентфорд в свою очередь не хочет продавать украинца посредине сезона, если только не поступит выгодное предложение, размер которого будет как минимум 30 млн фунтов стерлингов.

После десяти сыгранных туров Брентфорд занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, Тоттенхэм – шестое.

Ярмолюк в составе сборной Украины сыграл четыре матча. Портал Transfermarkt оценивает Егора в 15 млн евро.