Ліам Росеньйор уволен из Челси. Кто будет спасать команду Мудрика?
Синие впервые с 1912 года проиграли пять игр чемпионата подряд без единого забитого гола
36 минут назад
Лондонский Челси официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Лиамом Росеньором. 41-летний специалист возглавлял команду с января 2026 года, заменив на посту Энцо Мареску.
Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты: синие проиграли пять последних матчей АПЛ. Клуб обновил антирекорд 114-летней давности, впервые с 1912 года проиграв пять игр чемпионата подряд без единого забитого гола.
До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера назначен Калум Макфарлейн.
В настоящее время Челси занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 48 очков.
Брайтон разгромил Челси и обошел лондонцев в турнирной таблице АПЛ.
Поделиться