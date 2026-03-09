Владимир Кириченко

Бывший защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал запуск своего футбольного агентства Vector Sports Management.

Означает ли запуск этого проекта, что с профессиональной карьерой игрока вы прощаетесь? Или шанс увидеть вас на поле как игрока еще сохраняется?

«Да. Можно сказать, что с сегодняшнего дня, с запуском нашего агентства, Сергей Кривцов не является профессиональным футболистом».

34-летний воспитанник запорожского Металлурга в течение карьеры также выступал за Шахтер и Интер Майами. В его активе 34 матча за сборную Украины.

Последний матч он провел в составе американского клуба против Нью-Ингленд Революшн (6:2) в октябре 2024 года.

