Сергей Разумовский

Динамо U-21, в отличие от основной команды киевского клуба, проведет матч первого тура УПЛ-2 против Левого Берега. Игра резервной команды состоится в запланированные сроки, тогда как основной состав Динамо перенес свой поединок из-за участия в квалификации еврокубков.

Накануне встречи киевляне опубликовали стартовый состав на матч против Левого Берега. В заявке команды U-21 оказался нападающий Владислав Супряга. Таким образом, клуб официально подтвердил информацию о переводе форварда в молодежную команду.

В стартовый состав Динамо U-21 вошли Манько, Дехтяр, Иваськив, Огородник, Гусев, Пашко, Озимай, Люсин, Андрейко, Бекерский и Супряга. Со скамейки запасных матч могут начать Рыбак, Романюк, Губенко, Федоренко, Панимаш, Роенко, Буравцов, Квиквиния, Саване и Лобко.

Владислав Супряга имеет значительный опыт выступлений за основную команду Динамо. В общей сложности двадцатишестилетний нападающий провел в составе киевского клуба 61 матч во всех турнирах. За это время он забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Теперь форвард получил возможность продолжить игровую практику в команде U-21. Его выступления за молодежный состав могут помочь футболисту вернуть оптимальную форму и в последующем снова претендовать на место в основной команде Динамо.

Побил рекорд Юссуфа. Мунгенге дебютировал за Динамо и установил историческое достижение.