Сергей Разумовский

Динамо уступило ПАОК в матче-ответе второго раунда квалификации Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу греческой команды, которая по итогам двух встреч одержала победу и продолжила борьбу в турнире.

Несмотря на неудачный результат, этот матч запомнился дебютом новичка киевского клуба Пьера Мунгенге. Французский футболист появился на поле на 86-й минуте, заменив Джастина Лонвейка. Таким образом, нападающий впервые сыграл за Динамо в официальном матче и начал свое выступление в составе украинской команды.

Мунгенге также вошел в историю клуба благодаря возрастному достижению. В 18 лет он стал самым молодым легионером Динамо, который выходил на поле в еврокубковых турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал Айиле Юссуфу. Нигерийский футболист дебютировал в составе киевлян в матче группового этапа Лиги чемпионов сезона-2004/05 против Ромы, когда ему было 19 лет и 316 дней. Та встреча завершилась технической победой Динамо со счетом 3:0.

Кроме этого, Пьер Мунгенге стал первым футболистом 2008 года рождения, который сыграл за Динамо в официальном поединке независимо от турнира. Его появление на поле стало важным событием не только для самого игрока, но и для клубной статистики.

К киевской команде француз присоединился летом. Мунгенге перешел в Динамо на правах свободного агента после выступлений в системе ПСЖ. Теперь нападающий получил возможность развивать карьеру в Украине и постепенно завоевывать место в основной команде киевского клуба.

Напомним, Динамо сыграет с Карабахом в третьем раунде квалификации Лиги конференций.