Сергей Разумовский

Ливерпуль официально назначил Андони Ираолу новым главным тренером первой команды. Об этом сообщила пресс-служба красных.

В клубе подтвердили приход 43-летнего испанского специалиста, однако пока не раскрыли подробностей подписанного соглашения. Срок контракта, финансовые условия сотрудничества и состав тренерского штаба Ираолы пока остаются неизвестными.

До перехода в Ливерпуль Ираола работал в Борнмуте, который возглавлял с 2023 года. Именно в этой команде испанский тренер сотрудничал с защитником сборной Украины Ильей Забарным. Украинец был одним из важных игроков оборонительной линии команды, а его прогресс под руководством Ираолы неоднократно привлекал внимание других клубов.

Перед работой в английской Премьер-лиге Ираола успел получить тренерский опыт в нескольких других командах. В частности, он возглавлял кипрский АЕК, испанский Мирандес, а также Райо Вальекано. Именно работа в Испании помогла специалисту заявить о себе как о перспективном тренере с четкими игровыми принципами и современным подходом к построению команды.

На посту главного тренера Ливерпуля Ираола заменил Арне Слота. Нидерландский специалист ранее покинул клуб после неудачного для мерсисайдцев сезона, который команда завершила без завоеванных трофеев.

Также ранее сообщалось, что Ираола заинтересован в воссоединении с Ильей Забарным уже в Ливерпуле. По информации СМИ, новый наставник красных хотел бы видеть украинского защитника в своей команде и может инициировать его трансфер из ПСЖ.